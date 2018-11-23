Из-за надвигающегося шторма в Ростове введен режим повышенной готовности



Из-за надвигающегося шторма в Ростове с 18.00 введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте администрации. На «страже» все экстренные службы города.



Отмечается, что соответствующее распоряжение действует для органов управления и сил городского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.



Напомним, в ближайшее время и до 30 ноября в донской столице ожидается дождь со снегом и ураганный ветер до 28 метров в секунду. Кроме того, на дорогах прогнозируется гололед. Не исключено увеличение количества ДТП и ЧП.