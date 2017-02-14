Авторизация

Регистрация
  • USD 57.74
  • EUR 61.30
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

Из-за метели Ростов встал в пробках

Из-за метели Ростов встал в пробках

Ростов встал в пробках из-за разыгравшейся в конце дня во вторник снежной метели.

Движение затруднено в центре города на улице Большой Садовой. Затор образовался от Кировского проспекта до Ворошиловского, а также от переулка Семашко до Халтуринского.

Средняя скорость движения на проспекте Буденновском на участке от улицы Тургеневской до Пушкинской составляет 5 км/ч. Движение затруднено в направлении западного района. Пробка образовалась на мосту Стачки. Автомобили здесь двигаются со скоростью 10 км/ч.

Самая большая пробка зафиксирована на проспекте Нагибина. Её протяженность составляет несколько десятков километров - от улицы Текучева до площади Ленина. Автомобили на этом участке двигаются со скоростью 7 км/ч.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!