Из-за метели Ростов встал в пробках





Ростов встал в пробках из-за разыгравшейся в конце дня во вторник снежной метели.



Движение затруднено в центре города на улице Большой Садовой. Затор образовался от Кировского проспекта до Ворошиловского, а также от переулка Семашко до Халтуринского.



Средняя скорость движения на проспекте Буденновском на участке от улицы Тургеневской до Пушкинской составляет 5 км/ч. Движение затруднено в направлении западного района. Пробка образовалась на мосту Стачки. Автомобили здесь двигаются со скоростью 10 км/ч.



Самая большая пробка зафиксирована на проспекте Нагибина. Её протяженность составляет несколько десятков километров - от улицы Текучева до площади Ленина. Автомобили на этом участке двигаются со скоростью 7 км/ч.