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Из-за матча на «Ростов Арене» схему движения изменят автобусы № 75 и № 39

Из-за матча на «Ростов Арене» схему движения изменят автобусы № 75 и № 39
Из-за матча на «Ростов Арене» схему движения изменят автобусы № 75 и № 39. 15 апреля состоится встреча «Ростов» - «СКА-Хабаровск». Из-за этого с 14.00 до 23.00 будет приостановлен маршрут № 39 сообщением база отдыха – Главный автовокзал. Кроме того, автобусы № 75 поедут по укороченной схеме – до ТРК «Мегамаг».

Ко всему прочему, движение транспорта по улице Левобережной будет ограничено, а добраться до нового стадиона болельщики смогут только на автобусах-шаттлах.

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