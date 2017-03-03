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Из-за легкоатлетического пробега в нескольких районах Ростова ограничат движение транспорта

Из-за легкоатлетического пробега в нескольких районах Ростова ограничат движение транспорта

Из-за легкоатлетического пробега «Ростовское кольцо» сразу в нескольких районах южной столицы ограничат движение транспорта. Пробег состоится 9 апреля.

Во время движения колонны участников пробега автомобили не смогут проехать на следующих участках:

- 08.30 – 9.10: Театральная площадь – Б. Садовая –  Ворошиловский  – площадь Гагарина – проспект Нагибина – Ленина – площадь Народного Ополчения.

- 09.40 — 10.20: улица Шеболдаева – улица Стадионная – Комсомольская площадь  – Буденовский  – Береговая – Богатяновский спуск — Седова.

- 10.50 — 11.45: Ворошиловский – улица Левобережная – улица Чемордачка.

-12.15 — 13.10: Аксайский мост – улица Открытая – проспект 40-летия Победы.

- 13.40 — 14.20: улица Сарьяна – 23-я Линия – площадь Свободы – Советская – Театральная площадь.

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