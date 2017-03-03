Из-за легкоатлетического пробега в нескольких районах Ростова ограничат движение транспорта
Из-за легкоатлетического пробега «Ростовское кольцо» сразу в нескольких районах южной столицы ограничат движение транспорта. Пробег состоится 9 апреля.
Во время движения колонны участников пробега автомобили не смогут проехать на следующих участках:
- 08.30 – 9.10: Театральная площадь – Б. Садовая – Ворошиловский – площадь Гагарина – проспект Нагибина – Ленина – площадь Народного Ополчения.
- 09.40 — 10.20: улица Шеболдаева – улица Стадионная – Комсомольская площадь – Буденовский – Береговая – Богатяновский спуск — Седова.
- 10.50 — 11.45: Ворошиловский – улица Левобережная – улица Чемордачка.
-12.15 — 13.10: Аксайский мост – улица Открытая – проспект 40-летия Победы.
- 13.40 — 14.20: улица Сарьяна – 23-я Линия – площадь Свободы – Советская – Театральная площадь.