Из-за инициативы депутатов партии «Единая Россия» в Ростовской области могут закрыться визовые центры





Члены партии «Единая Россия» выступили с инициативой ужесточить условия работы визовых центров в нашей стране и внести поправки в ФЗ «О порядке выезда и въезда в РФ».



В соответствии с законопроектом всем визовым центрам иностранных государств необходимо пройти обязательную аккредитацию в Министерстве Иностранных Дел РФ. Если кто-то собирается отправиться в отпуск в Европу, стоит насторожиться. Депутаты выдвинули такие критерии, что ни один из существующих визовых центров им не отвечает.



Если поправки в закон будут одобрены, то для многих стран будет легче закрыть визовые центры, чем соответствовать всем выдвинутым критериям. Например, в сфере оказания услуг компания обязательно должна иметь трехлетний опыт работы от имени дипломатических миссий. Максимальная доля иностранного участия в уставном капитале визового центра не должна быть выше 20 процентов. Компания также должна иметь представительства как минимум в 20 субъектах России.



Что это значит? Если вы собираетесь полететь на отдых, то визу сможете получить только в консульствах и посольствах. Они есть лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Жители регионов должны будут отправляться в столицу, выстаивать очереди, чтобы получить визу.



Как рассказал директор по связям с общественностью туроператора «Роза ветров» Тигран Амбарцумян, на сегодняшний день более 90 % туристов Ростовской области оформляют визы в частных визовых центрах. Если эти организации закроются из-за данной инициативы, это принесет массу неудобств в первую очередь туристам и турагенствам.

- Это скажется и на нашей работе. Нам придется вернуться к старой схеме оформления виз. Это значит, что будем принимать документы на получение визы в турагенстве, отправлять их курьерской службой туроператору, а он направит их в консульство. Есть другой вариант — самим придется ездить в столицу и, чтобы сдать документы и получить визу, придется потратить несколько дней, - комментирует Амбарцумян.



Как отметил эксперт, и в этом есть своя загвоздка. Если ваш заграничный паспорт был оформлен до 2015 года (на тот момент в них не содержались биометрические данные), то вам все равно придется отправиться в посольство. Там потребуют сканы отпечатков пальцев.



По мнению Тиграна Амбарцумяна, Госдума все же не примет поправки в законопроект:

- На сегодняшний день визовые центры берут на себя львиную долю забот в оформлении визы. А иностранным консульствам выгодно получать документы уже в обработанном виде. Если же туристы должны будут ехать в Москву для оформления визы, то туристическая отрасль получить сильнейший удар. Мы вернемся на 10 лет назад.