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Из-за гололеда в Ростове резко выросли цены на такси

Из-за гололеда в Ростове резко выросли цены на такси
1 декабря в Ростове резко выросла стоимость такси. Перевозчики взвинтили цены из-за плохих погодных условий: на дорогах города - гололед. Об этом сообщает DonDay.ru.

По данным издания, с вечера «Убер», «Яндекс», «Лидер» увеличили цену в два раза. Так, из Военведа на Западный можно было уехать только за 400 рублей. Таксисты решили воспользоваться тем, что пассажиры все равно не пойдут пешком в такую погоду. При этом из-за гололедицы машину приходилось долго ждать – несмотря на высокую цену, таксисты не гарантировали хороший сервис.

– Хотел уехать домой с Коммунистического до Чехова. Я ознакомился с расценками сразу нескольких служб. Везде предлагали очень высокую стоимость – около 400 рублей. Я не мог отказаться от дорогой поездки, пришлось переплачивать, – рассказал изданию один из пассажиров - Богдан Г.

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