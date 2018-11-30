Из-за гололеда в Ростове резко выросли цены на такси



1 декабря в Ростове резко выросла стоимость такси. Перевозчики взвинтили цены из-за плохих погодных условий: на дорогах города - гололед. Об этом сообщает DonDay.ru.



По данным издания, с вечера «Убер», «Яндекс», «Лидер» увеличили цену в два раза. Так, из Военведа на Западный можно было уехать только за 400 рублей. Таксисты решили воспользоваться тем, что пассажиры все равно не пойдут пешком в такую погоду. При этом из-за гололедицы машину приходилось долго ждать – несмотря на высокую цену, таксисты не гарантировали хороший сервис.



– Хотел уехать домой с Коммунистического до Чехова. Я ознакомился с расценками сразу нескольких служб. Везде предлагали очень высокую стоимость – около 400 рублей. Я не мог отказаться от дорогой поездки, пришлось переплачивать, – рассказал изданию один из пассажиров - Богдан Г.