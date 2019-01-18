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Из-за гололеда автолюбителей Ростовской области просят быть внимательными на дорогах

Из-за гололеда автолюбителей Ростовской области просят быть внимательными на дорогах
Из-за гололеда автолюбителей Ростовской области просят быть внимательными на дорогах. Ухудшение погоды ожидается в Донском крае в ближайшее время.

По данным Госавтоинспекции, из-за похолодания на трассах может появиться наледь. Кроме того, видимость на дорогах может значительно ухудшиться. В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей просят быть внимательными.

Автолюбителям советуют отказаться от управления транспортом. Если это невозможно, водителям советуют двигаться с низкой скоростью и поддерживать необходимую дистанцию от других авто.

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