Из-за гололеда автолюбителей Ростовской области просят быть внимательными на дорогах
Из-за гололеда автолюбителей Ростовской области просят быть внимательными на дорогах. Ухудшение погоды ожидается в Донском крае в ближайшее время.
По данным Госавтоинспекции, из-за похолодания на трассах может появиться наледь. Кроме того, видимость на дорогах может значительно ухудшиться. В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей просят быть внимательными.
Автолюбителям советуют отказаться от управления транспортом. Если это невозможно, водителям советуют двигаться с низкой скоростью и поддерживать необходимую дистанцию от других авто.