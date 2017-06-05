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Из-за ДТП на проспекте Стачки образовалась огромная пробка

Из-за ДТП на проспекте Стачки образовалась огромная пробка

В Ростове вечером в среду, 7 июня, на проспекте Стачки в направлении центра города образовалась огромная пробка. И без того непростую ситуацию в вечерний час пик на ремонтируемом мосту усугубило ДТП.

На начало седьмого вечера затор достиг 8 баллов. Пробка начинается в районе остановки «Переходной мост» и заканчивается на мосту Стачки.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на этом участке не превышает пяти километров в час.

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