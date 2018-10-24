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Из-за дождя Ростов встал в 9-балльную пробку

Из-за дождя Ростов встал в 9-балльную пробку
Центр Ростова встал в 9-балльную пробку из-за сильного дождя. Заторы сковали дороги донской столицы вечером 26 октября.

Традиционные для вечера пятницы пробки в городе усугубились дождливой погодой. На скользких дорогах уже несколько авто попали в ДТП.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», автомобилисты стоят на Будённовском, Ворошиловском и Кировском проспектах, а также на улицах Большая Садовая, Красноармейская, Варфоломеева и Текучева. Из-за «стоячего» центра города жители после работы не могут добраться до спальных районов.

На этих дорогах скорость движения не превышает пяти километров в час.

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