Из-за дождя Ростов встал в 9-балльную пробку



Центр Ростова встал в 9-балльную пробку из-за сильного дождя. Заторы сковали дороги донской столицы вечером 26 октября.



Традиционные для вечера пятницы пробки в городе усугубились дождливой погодой. На скользких дорогах уже несколько авто попали в ДТП.



По данным сервиса «Яндекс. Пробки», автомобилисты стоят на Будённовском, Ворошиловском и Кировском проспектах, а также на улицах Большая Садовая, Красноармейская, Варфоломеева и Текучева. Из-за «стоячего» центра города жители после работы не могут добраться до спальных районов.



На этих дорогах скорость движения не превышает пяти километров в час.