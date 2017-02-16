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Из-за больной бешенством кошки в Каменском районе едва не началась эпидемия

Из-за больной бешенством кошки в Каменском районе едва не началась эпидемия

В хуторе Урывский Каменского района едва не началась эпидемия бешенства. 16 февраля в посёлке началась вакцинация животных.

Виновницей оказалась черная кошка, которую местная жительница подобрала на улице. Сердобольная женщина принесла животное к себе домой. Через три дня новый питомец начал вести себя агрессивно, бросаться на хозяйку, кусаться и царапаться. Такое поведение насторожило женщину, и она решила обратиться к ветеринарам.
- Ветврачи приехали в частный дом на улице Подгорной,- рассказали в пресс-службе Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. - Животное изолировали и установили за ним наблюдение. Через день кошка умерла.

Врачи направили пробы патологического материала на исследование в Ростовскую областную ветеринарную лабораторию, где у мертвой кошки диагностировали бешенство. Хозяйка кошки и ее семья обратились в больницу, а за остальными питомцами, которые контактировали с павшим животным, установили наблюдение.

16 февраля на территории хутора Урывский начали вынужденную вакцинацию всех животных. Уже привито 69 собак и 39 кошек.

Напомним, что это второй случай бешенства, зарегистрированный с начала года. До этого больного бешенством шакала застрелили в начале февраля в Сандатовском охотхозяйстве Сальского района.

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