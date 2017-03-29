Из-за аварии на улице Менжинского в Ростове образовалась пробка
В Ростове из-за аварии на улице Менжинского образовалась пробка. ДТП произошло в Первомайском районе города утром 31 марта.
Столкнулись «Рено» и «Хендай». Очевидцы дорожного происшествия сообщают, что в результате аварии никто не пострадал. Иномарки получили механические повреждения.
Участники ДТП заняли часть дороги, из-за чего на улице образовался затор. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» скорость движения на этом участке в данный момент составляет порядка 7 км/ч.