Из-за аварии на кабеле перестанут ходить троллейбусы №№ 2 и 22
Из-за аварии на кабеле перестанут ходить троллейбусы №№ 2 и 22. Информацию об этом передает департамент транспорта.
Сообщается, что транспорт приостановит работу из-за повреждения кабеля силовой подстанции. Авария случилась на улице 35-я Линия.
– Маршруты № 22 Главный ж/д вокзал — Александровка и № 2 35-я Линия — Пригородный ж/д вокзал будут временно отменены, – рассказали в департаменте.
Ремонт кабеля начнется 11 ноября. В ведомстве не сообщают, когда троллейбусы возобновят движение.