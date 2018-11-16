Из Ростовской области экстрадировали иностранца, совершившего преступление



Гражданина иностранного государства экстрадировали из Ростовской области. На родине в 2013 году мужчина совершил преступление, после чего скрылся на территории России.



Пять лет назад подозреваемый во время ссоры несколько раз ударил своего знакомого ножом. Чтобы избежать наказания, он пересек границу и скрылся на территории России.



В феврале 2018 года его нашли и задержали в Ростовской области.

- Прокуратура провела экстрадиционную проверку и направила материалы в Главное управление международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ для принятия решения о выдаче беглеца компетентным органам иностранного государства, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



Генпрокуратура России приняла решение о выдаче разыскиваемого. Задержанного доставили в СИЗО № 3 в Белгородской области для последующей передачи на родину.