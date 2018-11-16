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Из Ростовской области экстрадировали иностранца, совершившего преступление

Из Ростовской области экстрадировали иностранца, совершившего преступление
Гражданина иностранного государства экстрадировали из Ростовской области. На родине в 2013 году мужчина совершил преступление, после чего скрылся на территории России.

Пять лет назад подозреваемый во время ссоры несколько раз ударил своего знакомого ножом. Чтобы избежать наказания, он пересек границу и скрылся на территории России.

В феврале 2018 года его нашли и задержали в Ростовской области.
- Прокуратура провела экстрадиционную проверку и направила материалы в Главное управление международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ для принятия решения о выдаче беглеца компетентным органам иностранного государства, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Генпрокуратура России приняла решение о выдаче разыскиваемого. Задержанного доставили в СИЗО № 3 в Белгородской области для последующей передачи на родину.

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