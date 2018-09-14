Из Ростова запустили новые авиарейсы в Воронеж, Астрахань и Краснодар



Из Ростова запустили авиарейсы в ряд российских городов. Перелеты доступны в Воронеж, Краснодар и Астрахань.



Известно, что по понедельникам и средам в 17:00 можно будет улететь из Ростова в Астрахань, обратно – в 20:35.



В те же дни доступны рейсы из донской столицы в Воронеж. Вылеты из Ростова будут производиться в 17:10, из Воронежа – в 19:50.



По понедельникам пассажиры смогут отправиться в Краснодар. Время отправления – в 22:30, обратно – в 14:45.