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Из Ростова запустили новые авиарейсы в Воронеж, Астрахань и Краснодар

Из Ростова запустили новые авиарейсы в Воронеж, Астрахань и Краснодар
Из Ростова запустили авиарейсы в ряд российских городов. Перелеты доступны в Воронеж, Краснодар и Астрахань.

Известно, что по понедельникам и средам в 17:00 можно будет улететь из Ростова в Астрахань, обратно – в 20:35.

В те же дни доступны рейсы из донской столицы в Воронеж. Вылеты из Ростова будут производиться в 17:10, из Воронежа – в 19:50.

По понедельникам пассажиры смогут отправиться в Краснодар. Время отправления – в 22:30, обратно – в 14:45.

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