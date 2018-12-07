Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Из Ростова в Варшаву открыт прямой автобусный рейс

Из Ростова в Варшаву открыт прямой автобусный рейс
Фото: Busphoto.ru
В столицу Польши Варшаву открыт прямой автобусный рейс из Ростова. Об этом 10 декабря сообщил «Ростов-Транспорт».

Автобус будет отправляться каждую неделю по пятницам. По расписанию в 2:30 он будет отходить от Главного автовокзала и прибывать в Варшаву в 22 часа по московскому времени в субботу.

Выходит транспорт из Пятигорска или Георгиевска, в зависимости от сервиса бронирования, и следует через города Воронеж, Брянск, Минск и Брест. Билет стоит 120 евро в одну сторону и 220 евро туда и обратно.

Из Польши перевозчик организует стыковочные рейсы в Германию, Голландию, Бельгию и Францию.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.