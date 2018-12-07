Из Ростова в Варшаву открыт прямой автобусный рейс



Фото: Busphoto.ru

В столицу Польши Варшаву открыт прямой автобусный рейс из Ростова. Об этом 10 декабря сообщил «Ростов-Транспорт».



Автобус будет отправляться каждую неделю по пятницам. По расписанию в 2:30 он будет отходить от Главного автовокзала и прибывать в Варшаву в 22 часа по московскому времени в субботу.



Выходит транспорт из Пятигорска или Георгиевска, в зависимости от сервиса бронирования, и следует через города Воронеж, Брянск, Минск и Брест. Билет стоит 120 евро в одну сторону и 220 евро туда и обратно.



Из Польши перевозчик организует стыковочные рейсы в Германию, Голландию, Бельгию и Францию.