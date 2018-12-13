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Из Ростова в Тегеран планируют открыть прямые рейсы

Из Ростова в Тегеран планируют открыть прямые рейсы
Фото: Businessinsider.in
В столицу Ирана и один из крупнейших городов Азии могут открыть прямые рейсы из донской столицы.

Запустить самолеты по маршруту Ростов – Тегеран планирует иранская авиакомпания Mahan Air. Об этом 14 декабря сообщил «Ростов-Транспорт».

Открыть направление авиаперевозчик собирается с 4 января. Рейсы предполагается выполнять один раз в неделю по пятницам. Вылет из донской столицы заявлен в 20:30. Прибытие в международный аэропорт имени Имама Хомейни в Тегеране - в 2 часа ночи по местному времени. Разница с Москвой составляет 30 минут.

Обратный вылет - по пятницам в 13:30 по местному времени с прибытием в Ростов в 18 часов.

Обслуживать маршрут будут самолёты Airbus A310. Продажа билетов пока не началась.

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