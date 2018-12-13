Из Ростова в Тегеран планируют открыть прямые рейсы



Фото: Businessinsider.in

В столицу Ирана и один из крупнейших городов Азии могут открыть прямые рейсы из донской столицы.



Запустить самолеты по маршруту Ростов – Тегеран планирует иранская авиакомпания Mahan Air. Об этом 14 декабря сообщил «Ростов-Транспорт».



Открыть направление авиаперевозчик собирается с 4 января. Рейсы предполагается выполнять один раз в неделю по пятницам. Вылет из донской столицы заявлен в 20:30. Прибытие в международный аэропорт имени Имама Хомейни в Тегеране - в 2 часа ночи по местному времени. Разница с Москвой составляет 30 минут.



Обратный вылет - по пятницам в 13:30 по местному времени с прибытием в Ростов в 18 часов.



Обслуживать маршрут будут самолёты Airbus A310. Продажа билетов пока не началась.