Из Ростова в Ташкент запустят прямой рейс





Донской центр и столицу Узбекистана соединит ещё один прямой авиарейс. Компания «Уральские авиалинии» открывает направление из аэропорта Платов в Ташкент.



Новый рейс Ростов-на-Дону – Ташкент – Ростов-на-Дону запустят с 4 июля. Самолёт Airbus A-319 будет летать еженедельно по средам. Перелёты будут осуществляться по расписанию: вылет из донской столицы – в 6:20, прилет в Ташкент – в 11:40. Обратный рейс из Ташкента – в 13:20, прилёт в Ростов-на-Дону – в 15:10.



В аэропорту Платов отметили, что новое направление будет востребовано как бизнес-пассажирами, так и туристами, которые интересуются городами с древней историей.



Добавим, что «Уральские авиалинии» станут вторым перевозчиком на этом маршруте. Кроме них, полеты в Ташкент дважды в неделю выполняет авиакомпания «Узбекские авиалинии».



Продажа авиабилетов уже открыта.