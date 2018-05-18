Авторизация

Регистрация


  • USD 61.94
  • EUR 73.18
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Из Ростова в Ташкент запустят прямой рейс

Из Ростова в Ташкент запустят прямой рейс

Донской центр и столицу Узбекистана соединит ещё один прямой авиарейс. Компания «Уральские авиалинии» открывает направление из аэропорта Платов в Ташкент.

Новый рейс Ростов-на-Дону – Ташкент – Ростов-на-Дону запустят с 4 июля. Самолёт Airbus A-319 будет летать еженедельно по средам. Перелёты будут осуществляться по расписанию: вылет из донской столицы – в 6:20, прилет в Ташкент – в 11:40. Обратный рейс из Ташкента – в 13:20, прилёт в Ростов-на-Дону – в 15:10.

В аэропорту Платов отметили, что новое направление будет востребовано как бизнес-пассажирами, так и туристами, которые интересуются городами с древней историей.

Добавим, что «Уральские авиалинии» станут вторым перевозчиком на этом маршруте. Кроме них, полеты в Ташкент дважды в неделю выполняет авиакомпания «Узбекские авиалинии».

Продажа авиабилетов уже открыта.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.