Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Из Ростова в Платов вновь запустят маршрут № 700

Из Ростова в Платов вновь запустят маршрут № 700
Из Ростова в Платов запустят маршрут № 700. Автобусы с соответствующей схемой движения начнут курсировать с 6 декабря.

Маршрут транспорта будет следующим: Привокзальная площадь Ростова-на-Дону - Красноармейская - Театральный - Шолохова - Аксай, проспект Аксайский - М-4 «Дон» - Северный подъезд к аэропорту Платов.

По сути, автобусы будут останавливаться там же, где и маршрутки № 285 и № 286. Обслуживание этих маршрутов завершится 6 декабря.

Автобусы № 700 будут выезжать с Привокзальной площади Ростова-на-Дону с 06.00 до 22.00 каждые полчаса, а с 22.00 до 06.00 - один раз в час. Стоимость проезда составит: из Ростова в аэропорт Платов - 100 рублей, из Аксая - 60 рублей, из поселка Красный Колос - 30 рублей, в Ростов из поселка Красный Колос - 55 рублей, а из Аксая - 35 рублей. Такую стоимость проезда установил перевозчик.

Отметим, ранее уже пытались открыть маршрут № 700. Его запустили в начале июня, чтобы разгрузить пассажиропоток во время проведения ЧМ по футболу. По окончании чемпионата мира было принято решение пускать автобусы только в случае необходимости.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.