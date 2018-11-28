Из Ростова в Платов вновь запустят маршрут № 700



Из Ростова в Платов запустят маршрут № 700. Автобусы с соответствующей схемой движения начнут курсировать с 6 декабря.



Маршрут транспорта будет следующим: Привокзальная площадь Ростова-на-Дону - Красноармейская - Театральный - Шолохова - Аксай, проспект Аксайский - М-4 «Дон» - Северный подъезд к аэропорту Платов.



По сути, автобусы будут останавливаться там же, где и маршрутки № 285 и № 286. Обслуживание этих маршрутов завершится 6 декабря.



Автобусы № 700 будут выезжать с Привокзальной площади Ростова-на-Дону с 06.00 до 22.00 каждые полчаса, а с 22.00 до 06.00 - один раз в час. Стоимость проезда составит: из Ростова в аэропорт Платов - 100 рублей, из Аксая - 60 рублей, из поселка Красный Колос - 30 рублей, в Ростов из поселка Красный Колос - 55 рублей, а из Аксая - 35 рублей. Такую стоимость проезда установил перевозчик.



Отметим, ранее уже пытались открыть маршрут № 700. Его запустили в начале июня, чтобы разгрузить пассажиропоток во время проведения ЧМ по футболу. По окончании чемпионата мира было принято решение пускать автобусы только в случае необходимости.