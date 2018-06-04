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Из Ростова в Платов начали ходить автобусы большой вместимости

Из Ростова в Платов начали ходить автобусы большой вместимости

На обслуживание маршрута Ростов – Платов вышли автобусы большой вместимости. Транспорт будет следовать от Привокзальной площади.

Первую неделю маршрут № 700 будет ходить по временному расписанию, отправляясь от остановки в 9:00 с интервалом движения один час. Последний автобус уходит от Привокзальной площади в 20:00.

Автобусы будут следовать по улице Красноармейской и проспекту Шолохова, делая остановки на Привокзальной площади, Пригородном («старом») автовокзале, у бывшего аэропорта.

Цена проезда составляет 95 рублей. Пока в транспорте принимают только наличную оплату, но в ближайшее время автобусы планируют подключить к системе безналичного расчёта. В пределах Ростова (промежуточные остановки - «Пригородный автовокзал» и «Старый аэропорт») плата взимается по городскому тарифу.

По данным ресурса «Ростов-Транспорт», пока на линии будут работать только четыре единицы, затем их количество будет увеличено.

Отправляться из аэропорта Платов новые автобусы будут в 10:45, 11:45, 12:45 и так далее. Последний уходит в Ростов в 21:45. Приблизительное время поездки — 1 час 10 минут.

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