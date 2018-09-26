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Из Ростова в октябре откроют новые авиарейсы в Махачкалу

Из Ростова в октябре откроют новые авиарейсы в Махачкалу
Фото: Eva.ru

В октябре из ростовского аэропорта Платов откроют новые авиарейсы. С 29-го числа из донской столицы трижды в неделю будет летать самолёт в Махачкалу.

Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам в 10:55, прибытие в Махачкалу - в 12:30. Обратный вылет - в 13:15, прибытие в Ростов - в 15:00, сообщает «Ростов-Транспорт».

Самый дешёвый билет без багажа обойдется в 1 499 рублей. Рейсы открывает авиакомпания «Победа».

В настоящее время из Платова в Махачкалу трижды в неделю летают самолёты компании «Азимут». Стоимость билетов начинается от 1 880 рублей.

Напомним, что в сентябре открылся прямой рейс из Ростова на китайский остров Хайкоу. А с 3 ноября из донской столицы можно будет улететь в Тюмень.

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