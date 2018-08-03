Авторизация

Регистрация


  • USD 63.50
  • EUR 73.41
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Из Ростова в китайский Хайнань откроют прямые рейсы

Из Ростова в китайский Хайнань откроют прямые рейсы
Донскую столицу и китайский остров Хайнань свяжут прямые авиарейсы. Перелёты из Платова будут доступны уже этой осенью. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Маршрут будет обслуживать российская авиакомпания «ИрАеро». Пассажиров доставят на широкофюзеляжном «Боинге» до аэропорта города Хайкоу. Прямые рейсы будут осуществляться круглый год. Перевозчик планирует отправлять в неделю до 1800 российских туристов.

Отметим, что авиарейсы из Ростова до острова Хайнань запускаются впервые. Прямое авиасообщение свяжет тропический курорт и с другими российскими городами: Самарой, Казанью, Уфой, Екатеринбургом.

Из Ростова рейсы будут осуществляться с 6 сентября.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.