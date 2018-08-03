Из Ростова в китайский Хайнань откроют прямые рейсы



Донскую столицу и китайский остров Хайнань свяжут прямые авиарейсы. Перелёты из Платова будут доступны уже этой осенью. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.



Маршрут будет обслуживать российская авиакомпания «ИрАеро». Пассажиров доставят на широкофюзеляжном «Боинге» до аэропорта города Хайкоу. Прямые рейсы будут осуществляться круглый год. Перевозчик планирует отправлять в неделю до 1800 российских туристов.



Отметим, что авиарейсы из Ростова до острова Хайнань запускаются впервые. Прямое авиасообщение свяжет тропический курорт и с другими российскими городами: Самарой, Казанью, Уфой, Екатеринбургом.



Из Ростова рейсы будут осуществляться с 6 сентября.

