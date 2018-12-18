Из Ростова отправился гумконвой с новогодними подарками для жителей Донбасса



В Донбасс из Ростова 20 декабря выехал гуманитарный конвой. Грузовики МЧС доставят в ЛНР и ДНР 400 тонн гуманитарки.



В составе грузов - детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и лекарственные препараты, а также новогодние подарки.



После прохождения процедур оформления на российско-украинской границе колонна разделится на две части. Одна направится в Луганск, вторая – в Донецк.



Гуманитарная колонна станет 84-й по счету с начала войны в Донбассе.