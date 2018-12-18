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Из Ростова отправился гумконвой с новогодними подарками для жителей Донбасса

Из Ростова отправился гумконвой с новогодними подарками для жителей Донбасса
В Донбасс из Ростова 20 декабря выехал гуманитарный конвой. Грузовики МЧС доставят в ЛНР и ДНР 400 тонн гуманитарки.

В составе грузов - детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и лекарственные препараты, а также новогодние подарки.

После прохождения процедур оформления на российско-украинской границе колонна разделится на две части. Одна направится в Луганск, вторая – в Донецк.

Гуманитарная колонна станет 84-й по счету с начала войны в Донбассе.

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