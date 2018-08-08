Из приюта в Ростовской области сбежал подросток



Из приюта в селе Дмитриадовка сбежал 14-летний подросток. Никита Нестратов ушел из спецучреждения 11 августа и не вернулся обратно.



Юношу в социальном центре оставила мать, которая сейчас находится на заработках в Сочи. При этом Никита постоянно сбегает из учреждения.



- Рост разыскиваемого - 160 сантиметров, у него среднее телосложение, волосы короткие русые, - говорится в ориентировке. – В день исчезновения на подростке была серая футболка, черные джины и оранжевая бейсболка.



Все, кто видел школьника, могут позвонить по номерам: 02 или 112.