Из министра – в замминистра: министра культуры Ростовской области «понизили» в должности



Региональный министр культуры снят с должности. Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева Владимир Бабин переведен на новый пост.



Бабин назначен заместителем министра по физической культуре и спорту. Занимавший эту должность Петр Серов стал заместителем министра общего и профессионального образования Ростовской области.



Кадровые перестановки могут быть связаны с провалом Бабина на недавнем заседании правительства. Он не смог ответить на вопросы губернатора и растерялся, когда Василий Голубев спросил о сумме, необходимой на ремонт филармонии.



Напомним, Владимир Бабин был назначен министром культуры в конце 2017 года.