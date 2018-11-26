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Из министра – в замминистра: министра культуры Ростовской области «понизили» в должности

Из министра – в замминистра: министра культуры Ростовской области «понизили» в должности
Региональный министр культуры снят с должности. Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева Владимир Бабин переведен на новый пост.

Бабин назначен заместителем министра по физической культуре и спорту. Занимавший эту должность Петр Серов стал заместителем министра общего и профессионального образования Ростовской области.

Кадровые перестановки могут быть связаны с провалом Бабина на недавнем заседании правительства. Он не смог ответить на вопросы губернатора и растерялся, когда Василий Голубев спросил о сумме, необходимой на ремонт филармонии.

Напомним, Владимир Бабин был назначен министром культуры в конце 2017 года.

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