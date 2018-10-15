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Из киноцентра в Ростова эвакуировали посетителей и персонал

Из киноцентра в Ростова эвакуировали посетителей и персонал
Киноцентр «Большой» в Ростове на улице Красноармейской эвакуировали вечером 18 октября.

Около 18 часов администрация центра по громкой связи попросила посетителей и персонал покинуть помещение. Причиной эвакуации стала подозрительная сумка. На место прибыли полицейские и сотрудники оперативных служб.
- Полицейские проверили подозрительный предмет. Им оказался рюкзак, в котором лежал ноутбук, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Вещи забыл один из посетителей.

Вскоре владелец рюкзака вернулся за ним. Зрители смогли вернуться в зал и продолжить просмотр.

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