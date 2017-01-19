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Из «БМВ» ростовчанина украли телефоны и деньги, пока он купался в роднике Гремучий

Из «БМВ» ростовчанина украли телефоны и деньги, пока он купался в роднике Гремучий

Из иномарки ростовчанина украли вещи, пока он с семьей купался в роднике Гремучий на Крещение.

Воры разбили заднее стекло «БМВ Х5» и украли телефоны, деньги и документы. О краже мужчина рассказал в соцсети.
«Вот решил искупаться, приехал на Гремучку (родник) с родственниками, искупались минут 20-30 (время примерно с 1:30 до 2:15). Пришли обратно и увидели такую картину: украли сумку, два телефона, деньги, документы», - написал автовладелец. - Сотрудники полиции были рядом и ничего не слышали. Просьба, кто видел или слышал что-нибудь, или на видеорегистраторе есть, сообщите, пожалуйста!».

В пресс-службе донского управления МВД сообщили, что в полицию поступило сообщение о краже из автомобиля, припаркованного на улице Амбулаторной в нескольких десятках метров от источника.
- В настоящее время полицейскими проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», - прокомментировали в донском главке. - Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

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