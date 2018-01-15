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Истребители приземлились на трассе в Ростовской области

Истребители приземлились на трассе в Ростовской области
Истребители приземлились на трассе в Ростовской области. Испытания состоялись в Тацинском районе 17 января.

Бомбардировщик Су-34 и истребители Су-30М2 смешанного соединения авиации армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Проводили учения. В рамках испытаний они впервые отработали на автотрассу в Тацинском районе Ростовской области.

Из-за суровых погодных условий истребители отрабатывали приземление конвейерным способом – без полной остановки. За штурвалом одного из самолетов находился командующий армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов.

Кроме того, во время тренировочных полетов, экипажи Су-30М2 и Су-34 провели воздушный бой с условным противником, исполняя фигуры высшего пилотажа.

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