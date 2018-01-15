Истребители приземлились на трассе в Ростовской области



Истребители приземлились на трассе в Ростовской области. Испытания состоялись в Тацинском районе 17 января.



Бомбардировщик Су-34 и истребители Су-30М2 смешанного соединения авиации армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Проводили учения. В рамках испытаний они впервые отработали на автотрассу в Тацинском районе Ростовской области.



Из-за суровых погодных условий истребители отрабатывали приземление конвейерным способом – без полной остановки. За штурвалом одного из самолетов находился командующий армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов.



Кроме того, во время тренировочных полетов, экипажи Су-30М2 и Су-34 провели воздушный бой с условным противником, исполняя фигуры высшего пилотажа.