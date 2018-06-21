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Исландские болельщики получили игровые футболки от ФК «Ростов»

Исландские болельщики получили игровые футболки от ФК «Ростов»
Игроки ФК «Ростов» подарили футболки приехавшим на «Ниве» исландским фанатам. 25 июня Кристбьорн и Гретар побывали на тренировочной базе футболистов.

– Мы следим за всеми исландскими игроками. Сразу трое из них выступают в вашем клубе, в этом нет ничего удивительного. В Исландии есть шутка: «Если хочешь играть за сборную, подпиши контракт с ФК «Ростов», – рассказали о своих мотивах исландцы.

На базе для гостей провели экскурсию, показали комнаты игроков. После этого им вручили подарок – игровые футболки Сверрира Ингасона и Гильфи Сигурдарсона.

Напомним, исландцы Кристбьорн и Гретар приехали в Ростов-на-Дону из Рейкьявика. Они проехали Данию, Германию, Польшу и Литву, посетили три российских города: Москву, Великие Луки и Волгоград.

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