Авторизация

Регистрация


  • USD 66.18
  • EUR 76.07
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Интерактивный исторический парк «Россия – моя история» откроется в Ростове

Интерактивный исторический парк «Россия – моя история» откроется в Ростове
В Ростове 14 октября свои двери для посетителей откроет исторический парк «Россия – моя история».

Экспозиционный зал оснащён 900 единицами мультимедийной техники, 11 кинозалами, 20 интерактивными 3D-носителями.

- Открывающийся в Ростове исторический парк «Россия - моя история» стал результатом долгой и кропотливой работы большого числа специалистов и научных сотрудников в области истории, краеведения, социологии, политологии и международных отношений, - отметил заместитель исполнительного директора Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» Сергей Гордиенко. - В результате область получила уникальную площадку, формирующую цельное восприятие истории нашей большой и многообразной Родины.

Уникальные предметы, фотографии, документальные материалы из экспозиций музеев Ростовской области будут встроены в общероссийскую историческую канву. Сюда войдут материалы из фондов музея-заповедника М. А. Шолохова, Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника, Археологического музея-заповедника «Танаис» и других.

- «Россия - моя история» - первый всероссийский проект, представляющий собой систему мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена вся история страны с древнейших времен по настоящее время, - рассказала директор «Областного музея краеведения» Галина Куликова. - Проект, разработан по инициативе Патриаршего совета по культуре, предполагает создание парков-музеев в 18 регионах России.

14 октября в открытии музея примет участие губернатор Ростовской области Василий Голубев. Мероприятие начнётся в 15 часов по адресу: улица 1-й Конной Армии, 6-Г.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.