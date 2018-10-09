Интерактивный исторический парк «Россия – моя история» откроется в Ростове



В Ростове 14 октября свои двери для посетителей откроет исторический парк «Россия – моя история».



Экспозиционный зал оснащён 900 единицами мультимедийной техники, 11 кинозалами, 20 интерактивными 3D-носителями.



- Открывающийся в Ростове исторический парк «Россия - моя история» стал результатом долгой и кропотливой работы большого числа специалистов и научных сотрудников в области истории, краеведения, социологии, политологии и международных отношений, - отметил заместитель исполнительного директора Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» Сергей Гордиенко. - В результате область получила уникальную площадку, формирующую цельное восприятие истории нашей большой и многообразной Родины.



Уникальные предметы, фотографии, документальные материалы из экспозиций музеев Ростовской области будут встроены в общероссийскую историческую канву. Сюда войдут материалы из фондов музея-заповедника М. А. Шолохова, Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника, Археологического музея-заповедника «Танаис» и других.



- «Россия - моя история» - первый всероссийский проект, представляющий собой систему мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена вся история страны с древнейших времен по настоящее время, - рассказала директор «Областного музея краеведения» Галина Куликова. - Проект, разработан по инициативе Патриаршего совета по культуре, предполагает создание парков-музеев в 18 регионах России.



14 октября в открытии музея примет участие губернатор Ростовской области Василий Голубев. Мероприятие начнётся в 15 часов по адресу: улица 1-й Конной Армии, 6-Г.