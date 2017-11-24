Инспекторы ГИБДД встретили из роддома ростовчанку с новорожденной дочкой, которым помогли на дороге





Инспекторы ростовского полка ДПС ГИБДД встретили из роддома ростовчанку с новорожденной дочкой, которым помогли на дороге.



За два дня до этого, вечером 22 ноября, во время несения службы к капитану полиции Владимиру Мазаненко и старшему лейтенанту полиции Вадиму Сергиенко подошёл мужчина. Ростовчанин попросил о помощи: в машине была его беременная жена, у которой начались экстренные роды. Из-за вечерних пробок он боялся не успеть довезти супругу до роддома.



Сотрудники ГИБДД организовали сопровождение и помогли семье быстро добраться до больницы. Через пару часов после того как малышка появилась на свет, счастливый отец вернулся, чтобы поблагодарить полицейских и пригласить их на выписку дочери.

- 24 ноября автоинспекторы с подарками встретили новорожденную с мамой, девочке они пожелали крепкого здоровья, а её маму поздравили с наступающим Днем матери, - рассказали в ГИБДД Ростовской области.



Малышку назвали Ксенией.