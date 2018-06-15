Иностранным болельщикам показали торжественный развод казаков-дружинников в Ростове



Торжественный развод казаков-дружинников показали болельщикам, прибывшим на чемпионат мира в Ростов. Для иностранных болельщиков подготовили обширную культурную программу.



Положительный заряд эмоций болельщики получили, едва успев сойти с трапа самолета. В Платове их радушно встретил Центр донского гостеприимства. Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, безопасность и комфорт туристов стали основными направлениями работы в дни подготовки к мундиалю.



— В ходе подготовки к чемпионату мира на территории аэропорта Платов была создана зона комфортного пребывания болельщиков, - отметил Михаил Корнеев. - Её задача — создать гостям условия, чтобы они могли и отдохнуть, и узнать побольше о Ростовской области. Одно из приоритетных направлений для нас — это безопасность болельщиков. Бразильцы и швейцарцы, покидавшие область, поблагодарили за организацию спортивного праздника.



Праздничное настроение гостям создали также в Левобережном парке. Там перед матчем Бразилии и Швейцарии болельщиков развлекали творческие коллективы Дона. Неподдельный интерес у иностранцев также вызвал торжественный развод казаков-дружинников. Зрители снимали происходящее на видео и делали селфи с донцами.