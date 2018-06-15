Авторизация

Регистрация


  • USD 64.07
  • EUR 74.18
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Иностранным болельщикам показали торжественный развод казаков-дружинников в Ростове

Иностранным болельщикам показали торжественный развод казаков-дружинников в Ростове
Торжественный развод казаков-дружинников показали болельщикам, прибывшим на чемпионат мира в Ростов. Для иностранных болельщиков подготовили обширную культурную программу.

Положительный заряд эмоций болельщики получили, едва успев сойти с трапа самолета. В Платове их радушно встретил Центр донского гостеприимства. Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, безопасность и комфорт туристов стали основными направлениями работы в дни подготовки к мундиалю.

— В ходе подготовки к чемпионату мира на территории аэропорта Платов была создана зона комфортного пребывания болельщиков, - отметил Михаил Корнеев. - Её задача — создать гостям условия, чтобы они могли и отдохнуть, и узнать побольше о Ростовской области. Одно из приоритетных направлений для нас — это безопасность болельщиков. Бразильцы и швейцарцы, покидавшие область, поблагодарили за организацию спортивного праздника.

Праздничное настроение гостям создали также в Левобережном парке. Там перед матчем Бразилии и Швейцарии болельщиков развлекали творческие коллективы Дона. Неподдельный интерес у иностранцев также вызвал торжественный развод казаков-дружинников. Зрители снимали происходящее на видео и делали селфи с донцами.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.