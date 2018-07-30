Иностранные гости ЧМ раскупили специальную литературу на книжном развале в Ростове





Во время Чемпионата мира по футболу ростовский книжный развал пользовался популярностью у иностранных гостей города. Гости из зарубежья не только с интересом рассматривали сотни книг, но и скупали их в большом количестве.



По словам владелицы букинистической ярмарки, иностранцы скупали в основном специальную литературу - книги по медицине, строительству, машиностроению, химии, литературу на иностранном языке. Как отметила Ольга, после чемпионата полка специальной литературы опустела.

- Это специфические книги, они узкой направленности. Такие практически не переиздаются, - рассказала Ольга Вершина. – Поэтому долгое время полка со спецлитературой была невостребованной. А после ЧМ - опустела.



Развал во время ЧМ-2018 посетили болельщики из Бразилии, Уругвая, Мексики и других стран. А бразильское телевидение сняло сюжет о ростовской книжной ярмарке. Побывали здесь и гости из разных городов России - Москвы, Санкт-Петербурга, и даже Сибири.







По словам Ольги Вершины, многие книги на ярмарке лежат на полках годами и ждут своего покупателя. Так, около пяти лет в павильоне хранилась толстая дореволюционная книга по строительству мостов.

- Мы очень переживали за эту книгу. Так получилось, что в клеенке, которой мы накрываем ящики с литературой во время дождя, была дырка. Вода попала на это старинное издание. Мы подумали, что его точно теперь никто не купит. А ведь эти книги сейчас почти невозможно найти.



Время специальной литературы о строительстве мостов пришло, когда начали возводить дублёр Ворошиловского моста. Тогда-то все книги и были раскуплены.



Добавим, что книжный развал существует в Ростове уже более 20 лет. Оно стало достопримечательностью города. Книги на букинистической ярмарке стоят от 1-5 рублей. Такая цена достигается за счет большого оборота: развал ежедневно пополняется новой литературой.