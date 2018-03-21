Инициативу донских парламентариев о возвращении льгот пенсионерам поддержали в Госдуме





Депутаты Государственной Думы поддержали инициативу донского парламента о льготах для совместно проживающих пенсионеров и инвалидов. Вопрос рассмотрели на заседании комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ 22 марта.



Законопроект «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации» призван устранить социальную несправедливость, которая возникла в результате несогласования двух федеральных законов.



Согласно Жилищному кодексу, субъекты страны имеют право предоставлять компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт неработающим пенсионерам, достигшим 70-ти лет. Федеральный закон о соцзащите инвалидов напрямую предоставляет такие же льготы инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, а также людям, имеющим детей-инвалидов.



При этом Жилищный кодекс позволяет пенсионерам, проживающим в семье, воспользоваться такой льготой только в случае, если все, кто с ним проживает, тоже достигли пенсионного возраста и не работают.



Если в семье кроме пенсионера есть родственник-инвалид или другой человек, имеющий право на льготы по оплате капремонта, в соответствии с ФЗ о соцзащите инвалидов, пенсионер лишается права на компенсацию расходов.



Депутаты донского Заксобрания неоднократно подчеркивали необходимость ликвидировать эту очевидную социальную несправедливость. Для этого, они разработали законопроект, предусматривающий возможность получения пенсионером льготы по оплате капремонта и в том случае, если они проживают вместе с неработающими родственниками-инвалидами I и II групп.

– Третий год мы говорим об этой проблеме. Подключили к ее решению депутатов Госдумы от Ростовской области. В результате разработан новый законопроект, предоставляющий теперь льготы пенсионерам старше 70 лет, которые совместно проживают с инвалидами первой и второй групп.

Сегодня законопроект был поддержан профильным комитетом и будет рассмотрен в первом чтении на заседании Государственной Думы Российской Федерации, - прокомментировал спикер Законодательного собрания Александр Ищенко, участвовавший в заседании профильного комитета Госдумы.



Добавим, что депутаты донского парламента проголосовали за инициативу профильного комитета о направлении обращения по вопросу компенсации расходов на уплату взноса на капремонт совместно проживающим пенсионерам и инвалидам 14 декабря 2016 года на 38 заседании Заксобрания Ростовской области.



Инициативу парламентариев Дона поддержали и коллеги-депутаты на прошедшей осенью прошлого года Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации.