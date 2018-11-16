Индивидуальные инвестиционные счета увеличат доход выше вкладов





В России в 2018 году значительно вырос интерес к индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). За 10 месяцев текущего года количество открытых счетов выросло на 66% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал глава «БКС Премьер» Станислав Новиков.



По его словам, число открытых счетов в этом году достигло 178 тысяч.

- Во-первых, соблюдая несложные условия, инвестор получает щедрую льготу от государства. Ежегодно клиент может получать по 52 тысячи рублей налогового вычета только за то, что просто использует этот инструмент, то есть хранит на нём деньги. Это серьёзный налоговый стимул, - отметил Станислав Новиков.



Ещё одна причина, по мнению эксперта, - это низкие ставки по вкладам, которые пытаются найти более выгодные условия для инвестирования.



Снижение процентной ставки по вкладам следом за ключевой ставкой ЦБ РФ также сыграло свою роль в повышении интереса к ИИС. Впервые в прошлом году объём средств частных инвесторов на фондовом рынке преодолел отметку в 1 трлн рублей.



Стагнация рынка недвижимости привела к тому, что многие россияне, готовые вложить средства в покупку жилья, предпочли открыть индивидуальные счета, посчитав это более выгодным вложением. Благодаря налоговым льготам это наиболее выгодный вариант соотношения риска и доходности.



Сегодня управлять своим счётом владелец может, не выходя из дома. Личный кабинет в удобном онлайн-приложении повышает скорость операций и делает их прозрачными.

- Вкладчик может покупать и продавать активы со счета, менять состав портфеля с помощью мобильного приложения. Благодаря развитию цифровых технологий инвестиции стали комфортными и доступными, - подчеркивает специалист.



Несмотря на растущую привлекательность ИИС, доля вложений остаётся скромной. По сравнению с общим объемом активов на брокерских счетах – около 1%.

- Когда индивидуальные инвестиционные счета стали активно продвигать крупнейшие игроки, фондирование счетов стало стремительно «догонять» их количество, - поясняет Новиков. - Средний объем средств на брокерских ИИС за последние два года вырос в 2,5 раза (до 147 тыс. рублей), средний ИИС в доверительном управлении вырос более чем в 3,6 раза (до 386 тыс. рублей).



Вместе с вложениями увеличивается и объём налоговых вычетов. По данным налоговой службы, за январь-август 2018 года вкладчикам по средством налогового вычета было возвращено 10,9 млрд рублей. Сумма увеличилась практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

- В этом году общий объем вкладов на индивидуальных инвестиционных счетах может удвоиться и достичь 90-100 млрд рублей, считает эксперт. - На мой взгляд, ИИС будут увеличивать свою роль в формировании современного российского рынка.



В то же время многие россияне пока еще с осторожностью относятся к частному инвестированию. Здесь стоит отметить, что финансовая компания, выступающая посредником между вкладчиком и рынком, получает лицензию. А её деятельность регулируется государством.



В отличие от банков эти компании не используют вклады клиентов в своей деятельности.



В настоящее время депутаты Государственной Думы РФ рассматривают законопроект о системе страхования ИИС. Когда система заработает, популярность частных вкладов вырастет ещё больше.

- Рыночные риски зависят от предпочтений и инвестиционного профиля самого инвестора, - добавляет Новиков. - Фондовый рынок – это необязательно покупка акций. В рамках ИИС средства можно вкладывать и в другие инструменты, например, в облигации федерального займа (ОФЗ) или облигации крупнейших корпораций. Риск дефолта в этом случае ничтожно низкий, а доходность зачастую превышает процент по депозиту.



По мнению специалиста, индивидуальные инвестиционные вклады дают возможность россиянам мыслить и планировать долгосрочно.

Опыт «БКС Премьер» показывает, что ИИС может помочь сформировать финансовый план, который обеспечит вкладчику достижение его финансовых целей.



Услуга по финансовому планированию давно популярна в развитых странах. В «БКС Премьер» в начале 2010-х провели исследование. Эксперты сделали вывод, что с развитием инвестиционных инструментов и финансовой грамотности строить отношения с клиентами нужно на персональном планировании.

- Финансовое планирование мы сумели внедрить благодаря институту личных финансовых советников, высокому качеству аналитической экспертизы Финансовой группы БКС, - отметил Станислав Новиков. – Кроме того, мы понимаем, что человек увереннее инвестирует, когда понимает во что, в каких пропорциях, на какой срок и с какой целью он вкладывает свои средства.