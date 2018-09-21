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Индекс промышленного производства Ростовской области выше среднероссийского

Индекс промышленного производства Ростовской области выше среднероссийского
19 сентября в Ростове прошло расширенное заседание областного правительства. Участники собрания поговорили об итогах развития промышленности, реализации грантовых программ для фермеров и ситуации на рынке труда.

В ходе заседания выступил заместитель губернатора Владимир Крупин. Он рассказал, в донском регионе реализуется широкий комплекс мер по развитию промышленности. Такая масштабная работа уже дала результат – индекс производства за восемь месяцев составил 115,1% к уровню 2017 года.
– Прибыль предприятий в 1,7 раз выше показателей прошлого года. Кроме того, на 28,2 % увеличилось количество отгруженных товаров собственного производства. Такое динамичное развитие происходит в том числе за счет роста показателей донских предприятий, – пояснил заместитель губернатора.

Он отметил увеличение производства транспортных средств и оборудования – 157,2%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 136,7%, готовых металлических изделий –130,5%.

На предприятиях постоянно растет спрос на работников. По словам начальника областного управления государственной службы занятости населения Сергея Григоряна, уровень безработицы значительно снизился. Если в 2017 году в области было 18 тысяч зарегистрированных незанятых граждан, то в этом – на тысячу меньше.
– Всего в базе данных службы занятости размещено 42 тысячи вакансий. Сотрудники ведомства всегда готовы помочь человеку в трудоустройстве. Мы даем возможность пройти обучение или переобучение, – прокомментировал Сергей Григорян.

В Ростовской области продолжается развитие фермерства. Каждый год поддержка малых форм хозяйствования составляет 25% от общего объема финансирования агропромышленного комплекса.
– Ростовская область является лидером Южного федерального округа по объему финансирования КФХ. За последние семь лет гранты получили 670 хозяйств. В настоящее время пятую часть продукции производят фермеры, – поделился министр сельского хозяйства и продовольствия области Константин Рачаловский.

По мнению министра, конкурс позволяет объективно оценить всех кандидатов на получение гранта и выявить победителей. Это способствует увеличению конкуренции и повышению качества продукции.

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