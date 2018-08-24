Имущество компании «Донавиа» выставлено на торги



Фото: Newstracker.ru



Стоимость имущества авиакомпании «Донавиа» оценили в 1,5 млрд рублей. Собственность компании выставили на торги. Информация об этом появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



Всего на аукцион выставлено143 лота. В основном это оборудование для ремонта и обслуживания транспорта. Однако самой высокой стала цена земельных участков. Так, площадь в 3 тысячи квадратных метров с размещённой на ней недвижимостью оценивается в 1,2 млрд рублей. Также на продажу выставлены здания, принадлежащие авиакомпании.



Аукцион назначен на 3 сентября. Результаты огласят на следующий день. Договор с победителем заключат в течение пяти дней.



Напомним, «Донавиа» признали банкротом в августе 2017 года. Компания обслуживала рейсы из аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Москвы, Минеральных Вод и Сочи.