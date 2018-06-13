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Игроки сборных Бразилии и Швейцарии прилетели в Ростов-на-Дону

Игроки сборных Бразилии и Швейцарии прилетели в Ростов-на-Дону
Игроки сборных Бразилии и Швейцарии прилетели в Ростов-на-Дону. Самолеты приземлились в «Платове» с разницей в три часа.

По информации пресс-службы аэропорта, игроки сборной Швейцарии прибыли в Ростов примерно в 19 часов. Игроков на фирменом автобусе доставил в отель. Уже завтра футболиста проведут свою первую тренировку.

Спустя несколько часов в аэропорту сел самолет сборной команды Бразилии. В темноте игроков доставили в гостиницу.

17 июня состоится матч этих сборных. Это будет первая игра в рамках ЧМ на «Ростов-Арене».
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