Игроки сборных Бразилии и Швейцарии прилетели в Ростов-на-Дону



Игроки сборных Бразилии и Швейцарии прилетели в Ростов-на-Дону. Самолеты приземлились в «Платове» с разницей в три часа.



По информации пресс-службы аэропорта, игроки сборной Швейцарии прибыли в Ростов примерно в 19 часов. Игроков на фирменом автобусе доставил в отель. Уже завтра футболиста проведут свою первую тренировку.



Спустя несколько часов в аэропорту сел самолет сборной команды Бразилии. В темноте игроков доставили в гостиницу.



17 июня состоится матч этих сборных. Это будет первая игра в рамках ЧМ на «Ростов-Арене».

