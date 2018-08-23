И снова в атаку: на Дону завершаются последние приготовления к масштабной реконструкции боёв на Миус-фронте



В воскресенье, 26 августа, в Ростовской области пройдёт военно-историческая реконструкция боёв на южном направлении. Мероприятие посвящено 75-летию подвига на Миус-фронте.



Военная баталия развернётся в Матвеево-Курганском районе у балки Туркова. Здесь пролегал путь 671-го стрелкового полка. За несколько дней до масштабной реконструкции на месте будущего боя началась подготовка. По словам руководителя клуба военно-исторической реконструкции «Донской рубеж» Павла Боярского, в поле вырыты сотни метров окопов.

- Для восстановления атмосферы боя устраиваются пулемётные ячейки и позиции, строятся укрепления, блиндажи, узлы заграждений. В этом году отдельно будет показан подвиг бригады НКВД, - рассказал Павел Боярский.







Во время атаки Красной армией немецких позиций зрители увидят работу советского военного госпиталя. Кроме того, отдельно советские и немецкие госпитали в годы войны покажут на интерактивных площадках.







В мероприятии примут участие порядка 250 реконструкторов из разных городов страны. Большинство участников прибудут на место сегодня, 25 августа. В субботу пройдут репетиция и прогоны по сценарию.



В этом году в рамках реконструкции боёв на Южном фронте состоятся показательные выступления ОМОНа. Зрители смогут почувствовать себя в центре разворачивающегося ожесточенного боя благодаря работе пиротехников. На поле произведут около 60 взрывов разной мощности, от имитации минометных мин до работы дивизионной артиллерии. Содрогнуться заставит и рёв военной техники. На поле появятся несколько танков, два-три бронеавтомобиля, лёгкая авто- и мототехника.







Увидеть собственными глазами, как наши отцы и деды освобождали донскую землю от фашистов, приглашают всех желающих.



Балка Туркова, где пройдет реконструкция, расположена в одном километре восточнее села Рясное. Начало мероприятия - в 15:30. Оно продлится до 17 часов.



Фото: https://vk.com/mius43



