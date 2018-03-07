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Холода не покинут Ростов-на-Дону ближайшую неделю

Холода не покинут Ростов-на-Дону ближайшую неделю

По данным Гидрометцентра, пасмурная и холодная погода ожидается в донской столице на этой неделе.

В первые рабочие дни столбики термометра покажут температуру ниже нуля. Так, в понедельник выглянет солнце, однако температура опустится до -4 градусов. Во вторник температура будет колебаться от -1 до +2 градусов.

В среду ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит +5 градусов.

Далее пасмурная погода без осадков продержится до окончания выходных в донской столице. Несмотря на это, температура воздуха станет выше к концу недели. В субботу и воскресенье столбики термометра покажут +7…+9 градусов.

Как сообщает Гидрометцентр, на протяжение всей недели ночью температура воздуха не поднимется выше нуля.

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