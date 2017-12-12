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Гугл и ростовская группа «Каста» сняли клип о топ-запросах 2017 года

Гугл и ростовская группа «Каста» сняли клип о топ-запросах 2017 года
Гугл и ростовская группа «Каста» представили совместный клип о самых популярных запросах уходящего 2017 года. Артисты исполнили песню #годвпоиске 2017. Влади, Шым, Хамиль и Змей рассказали о людях и событиях, которые пользователи Cети искали чаще всего в этом году.

Так, в 2017 году жители России хотели узнать о версус батле, клипах групп «Ленинград» и «Грибы», аресте ростовчанина Кирилла Серебренникова, теракте в метро Санкт-Петербурга, бое Конора Макгрегора и Флойда Майвезера, смерти Веры Глаголевой, Дмитрия Хворостовского и Михаила Задорнова.

Пользователи отметили, что видео вышло остроумным и позволило за две минуты вспомнить самые яркие события 2017 года.

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