Гугл и ростовская группа «Каста» сняли клип о топ-запросах 2017 года



Гугл и ростовская группа «Каста» представили совместный клип о самых популярных запросах уходящего 2017 года. Артисты исполнили песню #годвпоиске 2017. Влади, Шым, Хамиль и Змей рассказали о людях и событиях, которые пользователи Cети искали чаще всего в этом году.



Так, в 2017 году жители России хотели узнать о версус батле, клипах групп «Ленинград» и «Грибы», аресте ростовчанина Кирилла Серебренникова, теракте в метро Санкт-Петербурга, бое Конора Макгрегора и Флойда Майвезера, смерти Веры Глаголевой, Дмитрия Хворостовского и Михаила Задорнова.



Пользователи отметили, что видео вышло остроумным и позволило за две минуты вспомнить самые яркие события 2017 года.

