ГУФСИН по Ростовской области покупает мясо для заключенных на 38 млн рублей



ГУФСИН по Ростовской области покупает мясо свинины почти на 38 миллионов рублей. Через сайт госзакупок ведомство ищет подрядчика, который поставит продукцию. Цена контракта составляет 37 958 040 рублей.



В техзадании указано, что ГУФСИН собирается купить 194 тонны мяса. В документах отмечено, что товар должен быть заморожен в полутушах в шкуре, без внутренних органов и внутреннего жира, без головы, ног и хвоста, в соответствии с ГОСТом.



Победитель, которому достанется контракт, станет известен 19 октября.