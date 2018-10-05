Авторизация

Регистрация


  • USD 66.63
  • EUR 76.66
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

ГУФСИН по Ростовской области покупает мясо для заключенных на 38 млн рублей

ГУФСИН по Ростовской области покупает мясо для заключенных на 38 млн рублей
ГУФСИН по Ростовской области покупает мясо свинины почти на 38 миллионов рублей. Через сайт госзакупок ведомство ищет подрядчика, который поставит продукцию. Цена контракта составляет 37 958 040 рублей.

В техзадании указано, что ГУФСИН собирается купить 194 тонны мяса. В документах отмечено, что товар должен быть заморожен в полутушах в шкуре, без внутренних органов и внутреннего жира, без головы, ног и хвоста, в соответствии с ГОСТом.

Победитель, которому достанется контракт, станет известен 19 октября.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.