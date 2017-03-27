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Грузовикам временно запретят проезд по трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе

Грузовикам временно запретят проезд по трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе

Большегрузам временно запретят проезд по трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. Ограничение будет действовать для грузовиков весом больше 12 тонн. Запрет продлится с 1 апреля до 10 июня. Фуры не смогут проехать с 8:00 до 20:00 на участке с 1038-го по 1056-й километр трассы.
- Движение закроют из-за ремонта дороги,- сообщили в пресс-службе «Автодора».- Работы будут проводить в одном направлении, а автомобили пустят по встречной полосе по очереди.

В ведомстве водителям грузовиков посоветовали пути объезда:
- трасса Батайск - Ростов-на-Дону - Родионово-Несветайская - Новошахтинск – 100-й километр;
- трасса 1074-й километр - Семикаракорск - Константиновск - Усть-Донецкий – Шахты.

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