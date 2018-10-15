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Груженый КамАЗ провалился в яму в асфальте в Таганроге

Груженый КамАЗ провалился в яму в асфальте в Таганроге
В Таганроге в асфальт провалился груженый КамАЗ. Инцидент произошёл утром 18 октября на пересечении улиц Ломоносова и Яблочкина.

Прицеп с землёй ушёл под землю четырьмя колесами. Выбраться из ловушки самостоятельно водитель грузовика не смог. Машину из капкана вызволяла коммунальная техника: пришлось привлекать спецкран.

В результате происшествия никто не пострадал. Коммунальщикам теперь предстоит ликвидировать очередной провал на дорогах Таганрога.

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