Группа спасателей из Ростова прибыла в Туапсинский район для ликвидации ЧС
Группа спасателей Донского центра МЧС России прибыла в поселок Октябрьский Туапсинского района для ликвидации последствий наводнения.
Напомним, 24 октября на территории Туапсинского района прошли обильные осадки. В результате район местами оказался сильно затоплен. Здесь был введен режим чрезвычайной ситуации.
Сейчас последствия наводнения продолжают устранять на разных участках района. В Октябрьском работают 70 донских спасателей и 17 единиц техники.