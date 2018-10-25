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Группа спасателей из Ростова прибыла в Туапсинский район для ликвидации ЧС

Группа спасателей из Ростова прибыла в Туапсинский район для ликвидации ЧС
Группа спасателей Донского центра МЧС России прибыла в поселок Октябрьский Туапсинского района для ликвидации последствий наводнения.

Напомним, 24 октября на территории Туапсинского района прошли обильные осадки. В результате район местами оказался сильно затоплен. Здесь был введен режим чрезвычайной ситуации.

Сейчас последствия наводнения продолжают устранять на разных участках района. В Октябрьском работают 70 донских спасателей и 17 единиц техники.

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