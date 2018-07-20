Грозы, град и порывистый ветер ожидаются на Дону в ближайшие дни



На Ростовскую область в ближайшие дни обрушится непогода. Грозы, град и шквалистый ветер прогнозирует с 25 по 27 июля донской гидрометцентр.



Сообщается, что по области пройдут сильные дожди в сочетании с грозой, градом и порывистым ветром. Его скорость составит 20-22 м/с, а в Приазовье достигнет 25 м/с.



Главное управление МЧС по региону советует жителям быть осторожными и по возможности не выходить на улицу. Водителям не следует оставлять машины возле проводов электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами.