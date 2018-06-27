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Гроза, град и сильный ветер ожидаются на Дону в ближайшие часы

Гроза, град и сильный ветер ожидаются на Дону в ближайшие часы
В ближайшие часы в донском регионе ожидаются гроза, град и сильный ветер. По информации Управления по делам ГО и ЧС Ростова, погода резко ухудшится к вечеру 29 июня. Местами по области прогнозируются грозы, град и порывы ветра до 23-28 метров в секунду. Непогода будет бушевать в регионе вплоть до 1 июля.

Во время дождя похолодает до 23-25 градусов. В воскресенье, 1 июля, дождь будет идти в течение всего дня, однако температура поднимется до +32 градусов.

Во время грозы прятаться под одиноко стоящим деревом небезопасно. Не следует также заходить в воду открытых водоемов и разговаривать по телефону во время грозы, это может спровоцировать электрический удар.

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