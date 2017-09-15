Гражданин Украины пытался перевезти через границу в Ростовской области более 3 тысяч магнитов



Сотрудники таможенного поста МАПП Гуково обнаружили незадекларированную партию магнитов в автомобиле гражданина Украины.



Во время таможенного осмотра автомобиля Samand LX через мобильный инспекционно-досмотровой комплекс специалисты заметили затемнение в салоне машины. В ходе досмотра таможенники обнаружили на заднем сиденье салона картонную коробку, оклеенную скотчем. Как выяснилось, в ней находилось четыре упаковки с металлическими магнитными предметами. Всего было обнаружено 3 150 магнитов.

- Как следует из объяснений гражданина Украины, он конструирует аппарат для сухого обогащения угля. Для будущего изделия ему понадобились специальные магниты в большом количестве, - рассказали в пресс-службе Ростовской таможни. - А приобрести их в Луганской области не представлялось возможным. В связи с этим мужчина решил привезти их из России.



Таможенную декларацию водитель не заполнял. Так как количество и характер товаров говорят о том, что они не предназначены для личного пользования, в отношении украинца возбуждено административное дело по факту недекларирования товаров.



