Госдума в первом чтении приняла законопроект о льготах для пенсионеров и инвалидов, инициированный донским парламентом





Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект о льготах для совместно проживающих пенсионеров и инвалидов в части предоставления компенсации расходов на уплату взносов на капремонт. Одними из инициаторов внесения поправок в действующие законы были донские депутаты.



Жилищный кодекс наделил субъекты правом предоставлять компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт неработающим пенсионерам, достигшим 70 лет. Такие же льготы федеральный закон о соцзащите инвалидов предоставляет инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, а также людям, имеющим детей-инвалидов.



Но на сегодняшний день Жилищный кодекс позволяет пользоваться этой льготой либо одиноким пенсионерам, либо тем пенсионерам, члены семьи которых также достигли пенсионного возраста и не работают.

- Если в состав семьи, помимо пенсионера-льготника, входит родственник-инвалид или другой человек, имеющий право на аналогичные льготы в соответствии с законом о соцзащите инвалидов, то пенсионер лишается права на компенсацию ему расходов на уплату взноса, - пояснил депутатам Госдумы Александр Ищенко. - То есть одиноко проживающим пенсионерам компенсации выплачиваются, а проживающим вместе с инвалидом – нет. Очевидна явная несправедливость такого правового регулирования.



Новый законопроект дает возможность пенсионерам получать льготы по оплате капремонта и в том случае, когда они проживают вместе с неработающими родственниками-инвалидами I и II групп. Но изменения касаются только пенсионеров, проживающих с неработающими инвалидами, а работающие инвалиды, дети-инвалиды и граждане, имеющие детей-инвалидов, остались за рамками законопроекта.

- Чтобы обеспечить должный уровень социальной защищенности пенсионеров и инвалидов, предлагается ко второму чтению внести в законопроект ряд поправок. В частности, предоставить регионам возможность устанавливать компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт пенсионерам, являющимся собственниками жилых помещений, также в том случае, если в составе их семьи есть инвалиды I и II групп, в том числе работающие; дети-инвалиды; граждане, имеющие детей-инвалидов, - добавил спикер донского парламента.



Депутат Госдумы от Ростовской области Михаил Чернышев, выступивший содокладчиком по данному вопросу, отметил, что именно Александр Ищенко стоял у истоков создания законопроекта.