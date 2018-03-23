Авторизация

Регистрация


  • USD 57.17
  • EUR 71.26
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Госдума в первом чтении приняла законопроект о льготах для пенсионеров и инвалидов, инициированный донским парламентом

Госдума в первом чтении приняла законопроект о льготах для пенсионеров и инвалидов, инициированный донским парламентом

Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект о льготах для совместно проживающих пенсионеров и инвалидов в части предоставления компенсации расходов на уплату взносов на капремонт. Одними из инициаторов внесения поправок в действующие законы были донские депутаты.

Жилищный кодекс наделил субъекты правом предоставлять компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт неработающим пенсионерам, достигшим 70 лет. Такие же льготы федеральный закон о соцзащите инвалидов предоставляет инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, а также людям, имеющим детей-инвалидов.

Но на сегодняшний день Жилищный кодекс позволяет пользоваться этой льготой либо одиноким пенсионерам, либо тем пенсионерам, члены семьи которых также достигли пенсионного возраста и не работают.
- Если в состав семьи, помимо пенсионера-льготника, входит родственник-инвалид или другой человек, имеющий право на аналогичные льготы в соответствии с законом о соцзащите инвалидов, то пенсионер лишается права на компенсацию ему расходов на уплату взноса, - пояснил депутатам Госдумы Александр Ищенко. - То есть одиноко проживающим пенсионерам компенсации выплачиваются, а проживающим вместе с инвалидом – нет. Очевидна явная несправедливость такого правового регулирования.

Новый законопроект дает возможность пенсионерам получать льготы по оплате капремонта и в том случае, когда они проживают вместе с неработающими родственниками-инвалидами I и II групп. Но изменения касаются только пенсионеров, проживающих с неработающими инвалидами, а работающие инвалиды, дети-инвалиды и граждане, имеющие детей-инвалидов, остались за рамками законопроекта.
- Чтобы обеспечить должный уровень социальной защищенности пенсионеров и инвалидов, предлагается ко второму чтению внести в законопроект ряд поправок. В частности, предоставить регионам возможность устанавливать компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт пенсионерам, являющимся собственниками жилых помещений, также в том случае, если в составе их семьи есть инвалиды I и II групп, в том числе работающие; дети-инвалиды; граждане, имеющие детей-инвалидов, - добавил спикер донского парламента.

Депутат Госдумы от Ростовской области Михаил Чернышев, выступивший содокладчиком по данному вопросу, отметил, что именно Александр Ищенко стоял у истоков создания законопроекта.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.