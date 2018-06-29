Горячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортаж
В Ростове 2 июля прошёл первый и последний матч 1/8 финала ЧМ-2018. На «Ростов Арене» встретились сборные Бельгии и Японии. Стадион был заполнен практически до отказа.
Игра стала последней и для сборной Японии, которая, уступив Бельгии, покинула чемпионат. Но прежде чем отправиться домой, «самураи» подарили болельщикам настоящую упорную красивую игру.
Бельгийцы, явные фавориты встречи, доминировали в первом тайме, но открыть счёт так и не удалось. Но уже в начале второго азиатская сборная забила два гола, однако «красные дьяволы» смогли перевернуть ход встречи, забив победный гол на последних секундах компенсационного времени.
Добавим, что на игру приехали тысячи болельщиков из Бельгии и Японии. В аэропорту Платов иностранных гостей встречали казачьими песнями и танцами.
Накануне игры, которая началась в 21 час, фанаты успели погулять по городу, посетить набережную и другие достопримечательные места донской столицы. А вечером река фанатов устремилась к стадиону. Улицы раскрасились национальными цветами сборных. Болельщики обеих команд были оригинальны в выборе одежды и футбольной атрибутики.
Фотографы: Анна Нэсси, Алексей Бойко.