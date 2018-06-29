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Горячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортаж

Горячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортаж
В Ростове 2 июля прошёл первый и последний матч 1/8 финала ЧМ-2018. На «Ростов Арене» встретились сборные Бельгии и Японии. Стадион был заполнен практически до отказа.

Горячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортаж

Игра стала последней и для сборной Японии, которая, уступив Бельгии, покинула чемпионат. Но прежде чем отправиться домой, «самураи» подарили болельщикам настоящую упорную красивую игру.

Горячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортаж

Бельгийцы, явные фавориты встречи, доминировали в первом тайме, но открыть счёт так и не удалось. Но уже в начале второго азиатская сборная забила два гола, однако «красные дьяволы» смогли перевернуть ход встречи, забив победный гол на последних секундах компенсационного времени.

Горячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортаж

Добавим, что на игру приехали тысячи болельщиков из Бельгии и Японии. В аэропорту Платов иностранных гостей встречали казачьими песнями и танцами.

Горячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортаж

Накануне игры, которая началась в 21 час, фанаты успели погулять по городу, посетить набережную и другие достопримечательные места донской столицы. А вечером река фанатов устремилась к стадиону. Улицы раскрасились национальными цветами сборных. Болельщики обеих команд были оригинальны в выборе одежды и футбольной атрибутики.

Фотографы: Анна Нэсси, Алексей Бойко.

Горячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортажГорячий матч Бельгия - Япония – на «Ростов Арене»: фоторепортаж

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