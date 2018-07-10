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Городской выпускной в Ростове перенесут на левый берег Дона

Городской выпускной в Ростове перенесут на левый берег Дона

Общегородской выпускной -2019 проведут в парке «Левобережный». Перенос места связан с планами развития этой части города.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, левому берегу нужно придать импульс развития. Поэтому именно здесь будут проходить крупные культурные события.
– Мы не исключаем переноса и других праздников, например, Дня молодежи. Мы создадим идеальные условия: огородим периметр, продолжим работы по озеленению, – рассказал глава региона.

Напомним, парк «Левобережный» открыли 1 мая. Здесь построили новую набережную и спортивные площадки. Пока минус заключается в небольшом количестве зеленых насаждений.

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